Sanremo: l'allerta meteo annulla il primo mercato di 'ritorno' in piazza Eroi, se ne parla martedì

È purtroppo saltato il primo mercato ambulante di ‘ritorno’ in piazza Eroi a Sanremo, a causa dell’allerta meteo. Mentre il Rally di Sanremo si svolgerà regolarmente, seppur con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia, per quanto riguarda il mercato è stato deciso di non rischiare ed evitarlo.

Dopo alcuni mesi di ‘esilio’ sul lungomare Italo Calvino, zona affidata al Rally per un weekend, gli ambulanti erano pronti a rientrare nella vecchia ‘casa’ nel pieno centro, ma si sono dovuti arrendere alle intemperie. L’appuntamento, quindi, è rinviato a martedì prossimo.



“Il mercato ambulante previsto domani in piazza Eroi Sanremesi è invece annullato. Il persistere fino alle 10 di domani dell’allerta arancione (allerta massima per temporali), unitamente al fatto che liberare in tempo l’area mercatale avrebbe richiesto l’intervento di troppe persone proprio durante le ore di massima allerta, ha portato a decidere in via cautelare di annullare il mercato ambulante” si legge sulla nota del Comune di Sanremo