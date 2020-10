Imperia: dopo due anni di chiusura per l'attentato alla vicina sala scommesse e il Covid riapre 'Boxing Center'

Ripartono i corsi alla ‘Boxing Center’ di Imperia Oneglia. Dopo due anni di chiusura per l’attentato alla adiacente sala scommesse e dopo la chiusura per l’emergenza Covid-19, finalmente si prospetta una riapertura senza altri intoppi.

La conferma arriva dal vice presidente, Riccardo Riva, che annuncia il programma dei corsi che si terranno presso la sede di via del Collegio 4. Il corso di Kick Boxing per adulti e bambini sarà tenuto dal pluricampione italiano di Full Contact Gran Maestro 5° Grado, Enrico Santacaterina. Il corso di Kung Fu per adulti e bambini e di autodifesa sarà organizzato dalla Maestra Isabella Biscaglia Giancola. I corsi di Zumba Fitness e di Reggaeton cubano saranno tenuti da Ingrid Brunengo e da Mandy el Ororo.