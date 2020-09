Donazione del Roma Club Imperia “Francesco Totti” alla “Casa famiglia Pollicino”

Oggi il Roma Club Imperia “Francesco Totti” ha tenuto l'annunciato incontro con l'associazione Progetto Famiglia Onlus “Casa famiglia Pollicino” nel corso del qualche è stato consegnato il ricavato dell'ultima raccolta fondi programmata in occasione della Pasqua e posticipata ad a causa del covid. Presenti alla consegna dell'assegno il responsabile della “Casa famiglia Pollicino”, Nazareno Coppola e, in rappresentanza del Roma Club Imperia “Francesco Totti”, affiliato Unione Tifosi Romanisti, Pino, Miro, Massimo e Mauro rispettivamente presidente, vice presidente, segretario e consigliere del direttivo.

“Una bella scelta e un piccolo gesto di sostegno verso tutti quei minori che vivono in stato di semi abbandono e abbandono nel territorio imperiese” dichiarano dal Roma Club Imperia.