Ventimiglia: tre allievi della scuola di musica 'Biancheri' superano l'esame al conservatorio di Genova

La giornata odierna verrà ricordata per la scuola di musica ‘A. Biancheri’ dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia con grande soddisfazione. Tre giovani allievi hanno infatti sostenuto, e passato brillantemente, l’esame al conservatorio ‘Niccoló Paganini’ di Genova.

Si tratta di Lorenzo Martini (in trombone), Emil Cance e Zeno Giacchino (in tromba), seguiti dai Maestri Franco Cocco e Luigi Cocco.

“Gli allievi si sono dimostrati responsabili e determinati – ha detto il Maestro Cocco - nell’affrontare un esame presso il Conservatorio nonostante il periodo di lock down. Fare lezione in quel periodo non è stato semplice e possiamo solo che ringraziare la tecnologia che ci ha dato la possibilità di fare lezioni online e andare avanti con i programmi d’esame, mentre invece quest’estate i ragazzi sono venuti tutti i giorni nella sede della Filarmonica, e quindi della Scuola, a studiare intensamente, seguiti costantemente, crescendo sia musicalmente che come persone perché, è giusto sottolineare, che non è importante il risultato quanto il percorso che si fa per raggiungerlo, anche se, in questo caso, è stato ottimo”.