Elezioni: dopo la tornata delle Regionali il prossimo anno 21 comuni della nostra provincia torneranno al voto

E’ terminata la settimana scorsa una tornata elettorale particolarmente importante, con le elezioni regionali condite dal Referendum e da alcuni comuni che sono stati chiamati al voto e, con le dovute proporzioni, in alcuni si pensa già alla prossima.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, le consultazioni sono slittate a settembre non senza polemiche per la campagna elettorale svolta in piena estate e con qualche negligenza sul piano del rispetto alle normative ministeriali. Per quanto riguarda il prossimo anno la nostra provincia vedrà 21 comuni andare al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comuale.

Non ci sono comuni di grandi dimensioni e quello su cui saranno puntati maggiormente i fari è sicuramente Diano Marina cin 6.000 abitati e dove il Sindaco Giacomo Chiappori (candidato anche alla Regione nell’ultima tornata) ha già confermato di non voler rimanere in politica. Tra i papabili alla carica di candidato come primo cittadino c’è Cristiano Za Garibaldi. Sempre nel golfo ci saranno Diano Castello (Sindaco Romano Damonte) e Diano Arentino (Giacomo Musso).

Gli altri comuni che sarà chiamati al voto sono: Apricale (Silvano Pisano), Armo (Massimo Cacciò), Aurigo (Luigino Dellerba), Borghetto D’Arroscia (Luca Ronco), Borgomaro (Massimiliano Mela), Caravonica (Fernando Gandolfi), Castelvittorio (Gian Stefano Oddera), Chiusavecchia (Luca Vassallo), Cipressa (Filippo Guasco), Civezza (Giuseppe Ricca), Costarainera (Antonello Gandolfo), Lucinasco (Domenico Abbo), Pompeiana (Pasquale Restuccia), Prelà (Eliano Brizio),Rezzo (Renato Adorno), Seborga (Enrico ilariuzzi), Terzorio (Valerio Ferrari) e Villa Faraldi (Corrado Elena).