Incidente stradale, questa sera a Taggia sulla superstrada. Il conducente di un’auto, per cause ancora in via d’accertamento ne ha perso il controllo finendo contro alcuni mezzi che erano in sosta.

I danni alle auto sono ingenti ma, fortunatamente, il conducente del mezzo non ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco. Il traffico, scarso a quest’ora, non ha subito rallentamenti.