Sanremo: atleta della Juniores positivo al Covid, oggi sospesi gli allenamenti a Pian di Poma per la sanificazione

Stop agli allenamenti, almeno per oggi, negli impianti calcistici di Pian di Poma a Sanremo. La comunicazione è arrivata alle squadre della città dei fiori che usufruiscono degli impianti.

Un giovane atleta Juniores di una squadra locale (che è anche studente al 'Cassini'), in seguito ad un tampone effettuato, è risultato positivo al Covid. Ovviamente tutta la sua squadra è in isolamento fiduciario in attesa del tampone ma, anche per le altre formazioni che si sarebbero dovute allenare oggi (giovanili e non) è stata fermata l’attività.

Quest’oggi, infatti, verranno necessariamente sanificati tutti i locali con una ditta specializzata prima di consentire di nuovo l’accesso. Se l’intervento terminerà oggi, da domani si dovrebbe riprendere normalmente l’attività.