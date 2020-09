Vento forte su tutta la provincia (89 km/h a Ventimiglia): nel corso della giornata sono previste mareggiate, calo delle temperature

Avviso di mareggiata intensa sul Levante ligure. Lo ha emesso l’Arpal che evidenzia come il mare è previsto in aumento fino agitato o molto agitato, con mareggiate anche sulla nostra provincia, che saranno però ancora più intense sul Levante.

Per domani, fino al mattino ancora mareggiate per onda lunga sul Levante e localmente sulla nostra provincia, in particolare sulle coste esposte a Sud-Ovest, con moto ondoso in lenta discesa.

Per quanto riguarda i venti oggi fino alle ore centrali saranno provenienti da Sud Ovest in rotazione da Ovest fino burrasca anche sulla nostra provincia. Domani venti da Nord Ovest, in attenuazione dal pomeriggio. Da segnalare la punta massima, per ora nella nostra provincia, a Ventimiglia con 89 km/h, seguita dagli 88 a Imperia e Sanremo con 77. Vento meno forte nell'entroterra con velocità tra i 40 e i 50 km/h.

Infine, l'allontanamento del sistema frontale, quest’oggi favorirà l'ingresso di aria fredda in quota e intense raffiche di vento.