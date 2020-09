Sanremo: per la rottura di alcuni cupolini sul tetto del Mercato dei Fiori, stop alle attività sportive nell'area delle palestre

Il forte vento di oggi ha causato la rottura di alcuni cupolini sul tetto del Mercato dei Fiori di Sanremo.

La ditta appaltatrice, presente sul posto, ha preso visione del problema ma, proprio a causa del forte vento, non può intervenire nell’immediatezza. Pertanto, su disposizione del dirigente del settore, il Comune ha deciso che le attività delle associazioni sportive nell’area delle palestre sono sospese sino alla fine dei lavori di rimozione e sostituzione della copertura.

Proprio in questi giorni sono in corso le operazioni di rifacimento delle coperture del tetto, per le quali l’Amministrazione comunale ha investito circa 600 mila euro. Allo stato attuale la ditta incaricata ha già ultimato le operazioni nell’area a ponente (sopra i campi di basket) e restano da ultimare quelle del lato levante, ovvero proprio la zona che questa mattina è stata colpita dal forte vento.