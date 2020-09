Ventimiglia: frana di via Bandette, il Comune interverrà per la messa in sicurezza ma addebiterà il costo ai proprietari

Interverrà il Comune, con una spesa superiore ai 30mila euro, che poi verrà però addebitata ai proprietari delle abitazioni, per risolvere il problema della frana di via Bandette, la strada consorziale sulle immediate alture di Ventimiglia dove, nel novembre scorso una frana che ne ha precluso il passaggio per diverse ore.

La strada è stata pulita nell’immediatezza dei fatti dal Comune che ora, dopo aver intimato ai proprietari di intervenire, lo farà autonomamente per garantire la pubblica incolumità. Successivamente addebiterà il costo ai proprietari.