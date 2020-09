Ristorante Buena Vista, passione e amore per la cucina nel cuore di Sanremo (Foto e Video)

Per una cena romantica, una serata a tutta allegria con gli amici o per ritrovarsi in famiglia, il Buena Vista è il tuo locale nel cuore di Sanremo.

Il Buena Vista nasce quindici anni fa dal desiderio del vulcanico Stefano Ramos di omaggiare le sue origini attraverso i profumi e i sapori della tradizione sud americana e latina.

Grande protagonista, come vuole la cultura gastronomica argentina, è la carne proveniente solo dai migliori allevamenti certificati. La scelta e la preparazione di ogni taglio segue regole precise e la cottura viene effettuata secondo tradizione per esaltare al meglio i sapori.

E se è vero che per conoscere il mondo è indispensabile “assaggiarlo” meglio se in compagnia il Buena Vista propone un viaggio nel mondo latino con le leggendarie “Tapas” e piatti tipici come il chili, fajitas ed empanadas.

Ampissima anche l’offerta di piatti a base di pesce freschissimo e di primissima qualità con un’attenzione particolare ai prodotti locali.

Ma il punto di forza del locale è la passione e l’amore per il gusto e la cucina capace di unire le tradizioni e mondi che sembrano solo apparentemente lontani. Per questo nel menù è stata esaltata la tradizione italiana con una proposta di primi piatti a base di pasta fresca rigorosamente fatta a mano. Particolarmente curata anche la cantina dei vini che vanta una grandissima selezione di etichette nazionali e internazionali.

Ed ora il Buena Vista raddoppia: da ottobre, oltre alla storica location di fronte al Casinò, aprirà in via Nino Bixio “Buena Vista vino e tapas” un locale informale e curato dove rilassarsi per un aperitivo o per una serata a tutto gusto.

Perché di Buena Vista non ce n’é mai abbastanza…