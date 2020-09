Sanremo dice addio al testo di “Nel blu dipinto di blu” che ha illuminato per mesi via Matteotti (Foto)

Per mesi hanno illuminato il cuore di Sanremo, sono finite nei post sui social di migliaia di turisti e, nella settimana del Festival, hanno fatto alzare il naso all'insù a tutti gli amanti della musica e non solo.

Ora Sanremo deve dire addio alle parole di “Nel blu dipinto di blu”, il mitico testo di Domenico Modugno che campeggiava la notte come un tappeto di note e parole in via Matteotti.

Il Comune aveva infatti previsto la rimozione del testo al termine dell'estate. Ora, come previsto, Palazzo Bellevue si attiverà per fare in modo che la scritta sia battuta all'asta in modo da poter poi donare il ricavato in beneficenza.

La speranza è che ora il Comune si attivi per fare in modo che l'esperimento di “Nel blu dipinto di blu” non rimanga il solo. La Città della Musica deve omaggiare anche così i grandi artisti che ne hanno segnato la storia.