Coronavirus, Toti: “Media di screening elevata, attenzione all’Asl1 per la vicinanza al territorio francese”. A Genova mascherina obbligatoria nel centro storico

Il governatore Giovanni Toti, ha parlato questa sera in diretta da Genova per fare il punto della situazione in merito agli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in regione.

“Continuiamo su una media molto alta di screening - ha dichiarato Toti - attenzione all’Asl1 per la vicinanza con il territorio francese”. Poi un focus sulla situazione di la Spezie e di Genova dove entrerà presto in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherina nella zona del centro storico anche di giorno e anche al di fuori dei locali.

Via libera anche alla presenza di massimo mille spettatori per le partite di Serie A.