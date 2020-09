Siglato a Palazzo Bellevue l'accordo tra il Comune di Sanremo e la Contea di Chongming Città di Shangai: l'obiettivo è China Flower Expo 2021 (Foto e Video)

Sanremo e la Contea di Chongming Città di Shangai si stringono la mano in un accordo che va dall'economia, al turismo, passando per scienza, tecnologia e floricoltura. Questa mattina a Palazzo Bellevue il Senatore 'Giuseppe' Zhu, presidente dell'associazione Cina-Italia di Shanghai, parlamentare e delegato del governo cinese per i rapporti tra i due Paesi, ha preso parte alla conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Biancheri, e degli assessori Giuseppe Faraldi (Turismo e Manifestazioni) e Lucia Artusi (Ambiente).

L'accordo è finalizzato a promuovere forme di cooperazione e comunicazione in diversi settori quali economia, commercio, scienza, tecnologia, cultura e floricoltura.

Le interviste

Primo step dell'accordo sarà la partecipazione del Comune di Sanremo alla decima edizione del China Flower Expo, il più grande e influente evento cinese dedicato ai fiori che si svolgerà nella Contea di Chongming, da sempre rinomata per le coltivazioni floreali. Il Comune di Sanremo avrà uno spazio espositivo durante un evento frequentato ogni anno da circa 3 milioni di visitatori. Alla Città dei Fiori sarà dedicato uno spazio nel parco espositivo. Il Comune di Sanremo progetterà lo spazio concesso, il layout e i contenuti tematici dove verranno esposti i prodotti del florovivaismo del territorio. Il padiglione di Sanremo sarà dedicato alla pista ciclopedonale.

Durante la conferenza stampa il sindaco Alberto Biancheri ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto con una importante realtà cinese in ottica presente e futura. Ieri la delegazione della Contea di Chongming è stata in visita in città insieme al sindaco e una delegazione dell'amministrazione, oltre alla rappresentanza della Famija Sanremasca. All'orizzonte ci sono altre importanti iniziative che si concretizzeranno nei prossimi mesi. Grandi prospettive anche dal punto di vista turistico e imprenditoriale.