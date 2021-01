Sanremo studia il progetto del giardino che porterà il nome della città al China Flower Expo 2021

Prende piede il progetto del Comune di Sanremo per portare il nome della Città dei Fiori in Cina. La stretta di mano dello scorso 23 settembre sta portando i frutti desiderati e, quindi, Palazzo Bellevue deve stilare un progetto che possa disegnare lo stand che Sanremo avrà a disposizioni a China Flower Expo 2021, un evento da milioni di visitatori.

Primo step dell’accordo con la Contea di Chongming sarà la partecipazione del Comune di Sanremo alla decima edizione del China Flower Expo, il più grande e influente evento cinese dedicato ai fiori. Il Comune di Sanremo avrà uno spazio espositivo durante un evento frequentato ogni anno da circa 3 milioni di visitatori. Alla Città dei Fiori sarà dedicato uno spazio nel parco espositivo.

Il Comune di Sanremo ha quindi avviato la procedura per la progettazione dello spazio concesso, il layout e i contenuti tematici dove verranno esposti i prodotti del florovivaismo del territorio. Il padiglione di Sanremo sarà dedicato alla pista ciclopedonale e ci sarà anche una riproduzione della ciclabile in una Paese nel quale la bicicletta è molto più di un mezzo di trasporto.

Durante l’ultima riunione di giunta è stato approvata la spesa di circa 6 mila europea la progettazione dello spazio, mentre l’allestimento sarà a carico degli organizzatori di China Flower Expo 2021.

Un’occasione unica per il mercato floricolo locale e che l’amministrazione ha voluto cogliere al volo per portare le peculiarità ‘Green’ locali a una clientela potenziale di milioni di clienti. In un Paese dove il Made in Italy è più di un semplice marchio.