Santo Stefano al Mare: intorno alle 8 raggiunto il quorum del 50% più uno, Marcello Pallini è il nuovo Sindaco

Mancavano 9 voti, ieri sera alle 23 per avere la certezza matematica della sua elezione. Ma, per l’ufficialità ha dovuto attendere questa mattina. Stiamo parlando di Marcello Pallini che, dalle 8 circa di oggi è nuovamente Sindaco di Santo Stefano al Mare.

Ieri sera, infatti, anche se alle Regionali nel suo comune si era superato il 50% dei votanti, per il rinnovo del Consiglio comunale il quorum non era stato ancora raggiunti, visto che la percentuale si era fermata al 49,51% dei votanti. Come detto 9 in meno di quel 50% più uno che serviva per superare la soglia richieste.

Alle 9 di questa mattina hanno votato una settantina di altri elettori e, quindi, il quorum è stato ampiamente superato. “Sono felice del risultato – ha detto poco dopo il raggiungimento della soglia prevista, il neo Sindaco Pallini – perché Santo Stefano ha dimostrato la maturità e il senso civico, andando a votare. Adesso noi dobbiamo essere all’altezza di tutto questo e metterci a lavorare”.