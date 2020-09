Sanremo: parcometri non funzionanti in piazza Eroi perchè vengono 'svuotati' solo una volta alla settimana

Sono molte le lamentele che arrivano alla nostra redazione da residenti e turisti per il problema che, per dall’inizio dell’estate, si sta verificando ai parcometri di piazza Eroi Sanremesi e a quelli della zona attigua alla Torre Saracena, in via Martiri a Sanremo.

Il problema riguarda lo svuotamento delle colonnine di pagamento dei parcheggi, che avviene solo al mercoledì. Proprio per questo, molto spesso gli automobilisti le trovano fuori servizio, proprio perché strapiene di monete e, quindi, con il messaggio di errore ‘Pagamento sospeso fino al 6 aprile’.

Gli automobilisti, che ad onor del vero potrebbero utilizzare altri sistemi di pagamento come il ‘gratta e sosta’ e le diverse applicazioni, vengono spesso multati per il mancano pagamento del parcheggio e sono fioccate le proteste, anche al Comando della Polizia Municipale.

Non sono mancate le contestazioni dei verbali direttamente agli agenti sul ‘campo’ e questo crea problemi anche a loro. “Il problema sarà superato a breve – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella – con un progetto più ampio, con la sostituzione dei sistemi di pagamento in tutta la città. Per quanto riguarda l’immediato, il problema si è verificato perché i parcometri si riempiono per lo spostamento del mercato sul lungomare. Con il trasferimento del mercato nuovamente in piazza Eroi la situazione cambierà e, inoltre, verrà anche incrementato il numero dei parcometri”.