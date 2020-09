La Capitaneria di Porto di Imperia cerca un marittimo con la qualifica di ‘mozzo per la pesca’

La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata che il giorno 23 settembre 2020, alle ore 10.00, verrà effettuata una chiamata di imbarco dal turno generale, presso l’ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona, per un marittimo con la qualifica di ‘mozzo per la pesca’ da imbarcare nel porto di Imperia sul Motopesca denominato ‘Annunziata II’ (iscritto al n. 3SR 999 dei RR.NN.MM. e GG. di Locamare Portopalo di Capo Passero). La chiamata d’imbarco è aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari in possesso di idoneo titolo professionale e muniti di visita medica in corso di validità.