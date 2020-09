Election Day, bassa l'affluenza in provincia di Imperia per le regionali, comunali e il referendum

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi, 20 settembre e dalle 7 alle 15 di domani, 21 settembre. Ricordiamo che oltre alla carta di identità e alla tessera elettorale sarà obbligatorio indossare la mascherina.

16 i COMUNI liguri dove si voterà per il rinnovo delle amministrazioni locali. Cinque in provincia di Imperia:

Aquila d'Arroscia - 3 candidati sindaco - Tullio Cha, con la lista "Uniti per Aquila"; Massimo Ghersi con la lista "Insieme per Aquila"; Vincenzo Miggiani con la lista "L'altra Italia".



Perinaldo - 2 candidati sindaco - Mauro Agosta con la lista "Perinaldo 2.0"; Vincenzo Di Donato con la lista "Viviamo Perinaldo";



Pietrabruna - 3 candidati sindaco - Massimo Rosso con la lista "Borghi uniti Boscomare, Pietrabruna e Torre Paponi"; Franca Ranise con la lista "Rilanciamo Pietrabruna"; Alessandro Rossi con la lista "Insieme per il nostro comune";



Rocchetta Nervina - 1 candidato sindaco - Claudio Basso, con "Castrum Barbaire";



Santo Stefano al Mare - 1 candidato sindaco - Marcello Pallini, con "Insieme per Pallini sindaco";