Sanremo: incendio di sterpaglie nella notte in valle Armea, fiamme vicino all'outlet e alle case

Nella notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di sterpaglie sviluppatosi in valle Armea a Sanremo. Le fiamme hanno interessato la zona limitrofa all'outlet The Mall, arrivando vicino a diverse abitazioni. Un lavoro impegnativo per i pompieri di Sanremo ma per fortuna non si registrano né persone ferite né intossicate.

Pochi minuti dopo, un'altra chiamata al numero d'emergenza ha richiesto l'intervento di un'altra squadra dei vigili del fuoco questa volta a Camporosso. Anche in questo caso un rogo di dimensioni contenute ha interessato una porzione di vegetazione. Le fiamme si sono avvicinate alle case ma senza creare danni o causare il ferimento degli abitanti della zona.