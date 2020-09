Sanremo: Monica Albarelli nominata Consigliere Federale della Federazione Nazionale Canoa Kayak

In occasione della Assemblea Elettiva a Roma Monica Albarelli è stata nominata nuovo Consigliere Federale della Federazione Nazionale Canoa Kayak. Alla presidenza è stato riconfermato con ampia maggioranza Luciano Buonfiglio.



Il Presidente della Canottieri Asd Sanremo Sergio Tommasini si congratula con Monica che è anche consigliera dell‘Associazione: “In federazione a Roma darà un impulso importante alla parte tecnico-sportiva per i giovani e per le donne”.