Patrizia Acquista ringrazia e motiva il suo appello al voto

E' così terminato con l'ultimo incontro a Ventimiglia con gli amici della Riviera Flowers la mia bellissima esperienza elettorale nei luoghi a me cari.

Negli ultimi due giorni è stato un vero piacere e orgoglio accompagnare la deputata Maria Chiara Gadda, Capogruppo in Commissione Agricoltura (sua la legge Gadda n. 166\2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” a incontrare Associazioni di categorie e rappresentanti istituzionali del territorio ligure di Ponente: florovivaismo,viticoltura, olivicoltura, orticoltura e pesca.

Una delegazione di pescatori di Imperia ha esposto le varie criticità della categoria come il “fermo biologico”, una burocrazia particolarissima, aumentare gli incentivi per sostenere i pescatori e favorire cosi quel ricambio generazionale: giovani che amano il mare, possono pensare ad un percorso lavorativo nel settore.

Gli incontri sono poi proseguiti al Mercato dei Fiori a Bussana di Sanremo con il direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata, Mariangela Cattaneo vice presidente della Cia Imperia (Confederazione Italiana Agricoltori), Gianluca Boeri giovane presidente regionale Coldiretti, Luca De Michelis presidente Confagricoltura, presente anche Alessandro Lanteri del Distretto Florovivaistico Ligure.

In un clima di collaborazione sono stati esposte le realtà pesantemente colpite dalla crisi e dal fermo Covid-19, sono state affrontate le possibili soluzioni di ripresa anche pensando ai giovani, legando innovazione e ricerca con nuove professionalità che possano guardare ad un futuro internazionale senza dimenticare le “radici” del territorio e le sue eccellenze conosciute in tutto il mondo.

La giornata di ieri è poi proseguita presso la sede Confartigianato di Sanremo e alla presenza della Direttrice Barbara Biale, Valerio Ferrari (candidato insieme a me al Consiglio regionale), abbiamo sottoscritto un documento della Confartigianato contenente le priorità del settore e preciso impegno di collaborazione.

Tra i presenti Franco Boeri Roi, titolare insieme alla moglie Rossella dell'azienda leader Olio Roi produttrice dell'olio extravergine d'oliva Dop “Taggiasca”. Proprio nella doppia veste di coltivatore e produttore che ci segnala una filiera non sufficientemente adeguata. Maggiori difficoltà si incontrano proprio nella trasformazione del prodotto finale.

Altre criticità sono state esposte alla deputata Gadda dalla direttrice Biale per le evidenti difficoltà che le chiusure Covid e che le attività in smart- working hanno creato alle aziende soprattutto quelle a conduzione famigliari che necessitano maggiormente di supporto in presenza per l'espletamento di pratiche e assistenza digitale.

Necessario da parte delle amministrazioni sia esse locali che regionali, da parte della politica agevolare ed incentivare quanto più possibile quel lavoro di squadra tra tutti gli attori interessati.

Un ringraziamento a coloro che ci hanno supportato in questa campagna elettorale, penso ai tanti sindaci, alle donne e uomini delle varie pro loco, legati senza sé e senza ma ai loro borghi e piccoli paesi dell'entroterra, che sfidando ogni avversità (penso alla fragilità dei nostri territori) e ne custodiscono ogni “pietra” aspettando caparbiamente un possibile ritorno di giovani e famiglie.

A loro bisogna non solo dire grazie ma sostenerli nelle loro attività amministrative e nei loro progetti di turismo sostenibile.

A questo punto il ringraziamento è doverosamente rivolto alle associazioni presenti sul territorio con i quali ho sempre cercato di collaborare. Sono realtà che affiancano le amministrazioni e con le loro professionalità operano nei vari aspetti socio sanitari del territorio portando un contributo determinante. Penso agli amici della SPES di Ventimiglia, alla Caritas, all'Ancora: presenze che da decenni mantengono quello spirito umanitario frutto di una dedizione a chi “non deve rimanere indietro”.

Sempre al vostro fianco.

Grazie a tutti

Patrizia Acquista candidata Consiglio regionale 2020