Ventimiglia: prima uscita ufficiale del nuovo ambasciatore italiano nel Principato di Monaco al Forte dell'Annunziata

Primo colloquio importante, tra il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e il nuovo ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo. Un primo scambio di vedute considerato molto importante e costruttivo per il futuro delle relazioni tra il Comune della città di confine.

Il nuovo ambasciatore ha confermato al Sindaco di volere lavorare a un ottimo rapporto con Ventimiglia, dove risiedono tra l’altro migliaia di lavoratori che operano nel Principato. “Mi è sembrato molto disponibile ad approfondire e risolvere i problemi dei nostri frontalieri” ha detto Scullino al termine della prima uscita ufficiale dell’ambasciatore Alaimo, nel corso del premio ‘Monaco Impresa’, al Forte dell’Annunziata.

L’ambasciatore ha confermato di essere pronto ad un incontro con il Sindaco in Comune, per avere le informazioni e per confrontarsi con il Governo di Monaco, senza dimenticare i 4.000 italiani a Monaco, anche alla luce degli ultimi licenziamenti che sono stati annunciati. Ha anche detto di voler visitare il porto che non ha ancora visto da vicino.

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha espresso grande soddisfazione, per il fatto che l’ambasciatore abbia scelto la sua città per la prima uscita: “I rapporti iniziano nel migliore dei modi – ha detto – anche se nel corso di un brevissimo colloquio siamo stati costretti a parlare anche dei problemi in atto, tra licenziamenti, di trasporti e ovviamente del Covid”.