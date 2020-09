Coronavirus: schizzano ancora in alto i nuovi positivi, più 141 in Liguria e più 9 nell'imperiese

Dopo un passo indietro fatto ieri, purtroppo oggi dobbiamo registrare un nuovo picco di contagi nella nostra regione. Sono infatti 141 i nuovi positivi in Liguria su 2.445 tamponi effettuati, ovvero uno ogni 17.

Per quanto riguarda la nostra provincia tornano a salire i nuovi positivi con 9 in più, di cui 7 da contatto di caso confermato e 2 attività di screening. Sono 4 in più in Asl 2 (Savona), di cui uno da contatto di caso confermato e 3 da attività di screening. Ben 33 in Asl 3 (Genova), di cui 18 da contatto di caso confermato 15 da attività screening. Oggi ne registriamo 4 anche in Asl 4 (Levante) di cui un contatto da caso confermato e 3 attività di screening. Il numero più elevato ancora una volta dall’Asl 5 (Spezia) con 91 nuovi positivi di cui 50 da contatto di caso confermato 41 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 269.875 (+2.445)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.058 (+141)

Totale positivi individuati da test di screening: 1.639 (+33)

Totale positivi in pazienti sintomatici: 10.419 (+108)

Totale positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.462 (+117)

Totale deceduti: 1.582 (-)

Casi per provincia di residenza - Totale 2.462 (+117)

Imperia 122 (+7)

Savona 218 (-1)

Genova 1.002 (+28)

La Spezia 844 (+71)

Residenti fiori Regione o estero 99 (+3)

Altro o in fase di verifica 177 (+10)

Ospedalizzati: 140 (+2) | 12 in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 11 (+1) | 2 in terapia intensiva

Ospedale San Martino - 10 (-1) | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera - 19 (-) | nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini - 8 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 5 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 79 (-4) | 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.111 (+49)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 8.014 (+24)

Deceduti: 1.579 (-)