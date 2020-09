Elezioni Regionali: nel corso della settimana serie di incontri della Uil Trasporti con i candidati imperiesi

La Uiltrasporti di Imperia incontrerà i candidati al Consiglio regionale della Liguria per la provincia di Imperia, in vista delle elezioni regionali previste per domenica e lunedì.

Il segretario generale della Uiltrasporti imperiese, Oscar Matarazzo, incontrerà personalmente alcuni candidati per discutere delle tematiche che coinvolgono lavoratori e cittadini sul territorio.

"Il benessere socio-economico del territorio passa per l'impegno che i candidati al Consiglio regionale potranno mantenere una volta eletti - spiega Oscar Matarazzo – e, le domande che porremo ai candidati saranno relative a Tpl, trasporto ferroviario, igiene ambientale, autostrade e viabilità, infrastrutture, frontralieri, porti e logistica e i temi che riguardano Ventimiglia e l'immigrazione". Sotto il calendario degli incontri.

Oggi alle 17 Oscar Romagnone, candidato per il Movimento 5 stelle; domani alle 14 Roberto Saluzzo Roberto candidato con ‘Massardo Presidente’; mercoledì alle 9.30 Mabel Riolfo, candidata della Lega Liguria – Salvini; sempre mercoledì alle 11 Enrico loculano Enrico, candidato del Pd; giovedì Gianni Berroni candidato con ‘Giorgia Meloni per Toti - Fratelli D'Italia’; benerdì alle 12.30 Giacomo Chiappori per ‘Grande Liguria’.

“Auspichiamo che gli incontri che si succederanno – termina Matarazzo - non saranno semplice campagna elettorale ma che possano mettere al centro la risoluzione delle problematiche affliggono lavoratori, cittadini e territorio”.