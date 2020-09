Elezioni regionali, Massimiliano Iacobucci (FdI): “La Regione deve fare di più per essere vicina ai nostri anziani” (Video)

La Liguria è la regione più ‘anziana’ d’Italia e, per questo, serve un sistema pubblico che sappia stare vicino anche a chi non è più giovanissimo e necessita di tutti i servizi e le cure del caso. Per questo Massimiliano Iacobucci, candidato alle prossime elezioni regionali tra le fila di Fratelli d’Italia, ha inserito tra i punti del proprio ‘decalogo’ anche un ricco capitolo dedicato ai servizi per la terza età.

“Uno dei punti del mio programma, oltre che un punto fermo della mia sensibilità personale, è quello che riguarda i nostri anziani, persone che hanno dato tanto e hanno quindi diritto a vedersi restituito qualcosa in termini di servizi e di affetto - dichiara Iacobucci ai nostri microfoni - quindi i sevizi per la terza età devono essere assolutamente aiutati per poter offrire esperienze di eccellenza. Nelle case di riposo albergano tanti tra i nostri nonni e genitori che hanno bisogno di cure, assistenza ma anche di un sorriso o di una carezza. La Regione è deputata a sovrintendere ai servizi socio sanitari e deve fare molto di più per stare vicina ai nostri anziani con servizi per le nostre case di riposo e, oltre alle cure, anche momenti di svago. L’anzianità non deve essere un peso o una malattia, ma solo uno dei tanti passaggi della vita”.