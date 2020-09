Elezioni regionali: Enrico Ioculano (PD) "Mi candido per portare un contributo ad una tematica fondamentale per le infrastrutture" (Video)

Liguria e provincia di Imperia hanno vissuto un’estate positiva sul piano turisti, ma sicuramente negativa per quel che concerne la viabilità e per le infrastrutture in generale. Un problema grave di cui si parla molto, sia per il trasporto stradale che per quello ferroviario. Sul tema si è espresso il candidato del Partito Democratico, Enrico Ioculano.

“Io mi candido per portare un contributo ad una tematica fondamentale per la nostra provincia. Si deve investire sull’Aurelia Bis e, in questi 5 anni, si è fatto pochissimo per andare verso questa direzione. Non c’è stato un coordinamento dei Comuni e nemmeno un affiancamento della Regione agli enti locali per progettare. Sappiamo benissimo che le opere che si realizzano sono quelle che hanno un avanzamento di progettazione il più concreto possibile e questo non c’è stato. C’è la necessità di portare avanti il completamento dell’Aurelia Bis a Sanremo, di progettare quella sull’area intemelia e servono riflessioni su quella nella zona di Imperia. Ne abbiamo bisogno per andare a costruire una rete alternativa all’Aurelia o all’autostrada che è sovresposta per il traffico attuale, visto che è stata studiata negli anni ’60. Sarebbero servizi che renderebbero la provincia più appetibile sul piano turistico, rendendola migliora per i cittadini che ci vivono”.

C’è anche il nodo ferrovia, con i problemi cronici della linea ponentina e l’attesa per il termine del suo raddoppio: “E non si conclude certo qui ma deve essere fatta una riflessione anche sulla Cuneo-Ventimiglia che poi è la Torino-Nizza, una rete che facilitava turismo e comunicazioni tra Piemonte e riviera dei fiori. Un altro tema su cui operare. Io ci ho provato da Sindaco di Ventimiglia negli anni scorsi e vorrei farlo anche in qualità di Consigliere regionale”.