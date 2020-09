Politica |

#alvoto – Alessandro Piana (Lega): “Il nostro obiettivo è quello di confermarci come componente trainante del centrodestra”

Il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, nella nuova puntata di #alvoto ha parlato degli obiettivi di queste elezioni e della situazione economica locale: “La nostra imprenditoria è vivace, basta permetterle di lavorare”.

“Le sensazioni sono positive, con un importante riscontro da parte dell'elettorato nei confronti del centrodestra e della Lega”. A parlare è il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “La campagna elettorale non ha risentito del problema Covid – ha detto - le persone sono infatti propense ad ascoltare, a segnalare problematiche ed a proporre programmi. E’ stata una campagna positiva perché, come avviene in ogni occasione, ci ha consentito di conoscere in maniera ancora più approfondita il territorio”. Quali sono gli obiettivi della Lega per queste elezioni regionali? “Gli obiettivi sono quelli di confermarci come componente trainante del centrodestra sia in Liguria sia in provincia di Imperia – ha dichiarato Piana - A livello di programmi abbiamo messo al centro uno sviluppo delle infrastrutture che sia degno di questo nome. Noi abbiamo patito un isolamento come solo poche altre zone in Italia. Abbiamo cercato di intervenire sulle infrastrutture abbandonate, bisogna ora progettarne e realizzarne di nuove, dalla ferrovia Andora-Finale all'Aurelia Bis, rivedendo anche i collegamenti viari dell’entroterra. Il turismo è il nostro settore trainante, quindi se abbiamo infrastrutture eccellenti e moderne siamo più attrattivi”. C’è un problema economico nel ponente ligure dopo il lockdown ed i problemi connessi al Coronavirus? “Il problema economico è legato al fatto che essendo un territorio di commercio, turismo, artigianato e imprenditoria, molti sono stati obbligati a mettere cassa integrazione o licenziare i dipendenti con conseguenti ripercussioni occupazionali. Speriamo che l’impatto autunnale del virus sia minimale, per decretare ad inizio 2021 o alla fine del 2020 la conclusione dell’emergenza. La nostra imprenditoria è vivace, basta permetterle di lavorare senza restringimenti. Un Governo che impone restrizioni, che sono giuste perché la salute viene prima di tutto, dovrebbe però dare anche aiuti agli imprenditori”. E’ confermata la presenza di Matteo Salvini per la chiusura della campagna elettorale? “Salvini tornerà nel ponente ligure – ha risposto Piana - Verrà a Sanremo, terza città della regione e luogo strategico per il ponente ligure. La chiusura della campagna doveva essere importante e la piazza di Sanremo lo è di sicuro”. Guarda l’intervista integrale:

Redazione

