Sanremo: ennesimo incidente in corso Mombello, donna scivola sull'asfalto e rovina a terra (Foto)

Ennesimo incidente stradale questa mattina in corso Mombello. Polizia Locale e ambulanza sono intervenuti per soccorrere una donna, che a bordo del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinata a terra causandosi ferite tali da essere trasportata al pronto soccorso.

Nonostante sia stato 'grattato', in quel punto l'asfalto quando piove diventa particolarmente insidioso per la patina viscida che si forma sulla superficie. La pattuglia ha fatto intervenire personale di Amaie Energia per lo spargimento di segatura ed hanno proceduto ai rilievi dell'accaduto.