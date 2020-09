Serena Burgo (Cambiamo con Toti Presidente): “E’ importante non dimenticare le attività agricole”

Serena Burgo, candidata alle elezioni regionali nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente sottolinea l’importanza delle attività agricole nell’entroterra: “L’entroterra ligure non è un ambiente naturale: nel corso dei secoli è stato modificato completamente dall’uomo che, con le sue attività, ha plasmato questo lembo di terra come oggi lo vediamo. Pensiamo ai muretti a secco, emblema di questa terra, che si sviluppano dal mare fino alle pendici della vetta più alta, il Saccarello, ai boschi di castagno da cui si otteneva cibo e calore, suppellettili e materiale da costruzione o ancora i pascoli alpini oggi minacciati dall’invasione del bosco”.

“Quando si parla di ambiente – prosegue - non dobbiamo limitarci al solo aspetto legato alla pulizia, ai rifiuti, alle attività sportive e alla natura in generale, ma bisogna dargli un ampio significato. E’ importante non dimenticare le attività agricole che sono il vero presidio dell’entroterra in tutte le loro declinazioni: floricoltura, olivicoltura, viticoltura, allevamento e selvicoltura. E’ necessario che le azioni a loro sostegno siano efficaci e che, preventivamente, prevedano una valutazione delle loro esigenze che possano accompagnarle verso uno sviluppo che permetta di rimanere attivamente sul territorio attuando il ripristino di terreni abbandonati, migliorare la gestione delle risorse idriche, prevenendo l’erosione dei suoli. Tutto questo avendo ben presente che, l’obiettivo, deve essere di ammodernare il processo produttivo, migliorare la qualità dei prodotti, aumentare la redditività e ridurre l'impatto ambientale”.

“Tutto questo è importante – termina Serena Burgo - perché, se le prestazioni economiche dell’azienda non sono positive, l’azienda stessa sarà destinata ad abbandonare il territorio con enorme danno a un progetto di turismo di cui tutti parlano, ma che pochi hanno chiare quali siano le primarie necessità di intervento affinché questo non rimanga un altro capitolo del libro dei sogni”.