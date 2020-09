Sanremo: il candidato di Liguria Popolare-Forza Italia Antonio Bissolotti oggi in visita al Club Tenco

Antonio Bissolotti candidato nella lista Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti presidente, a seguito della sua visita al Club Tenco dove ha incontrato Nino Imperatore, Graziella Corrent e Andrea Salesi, ha voluto sottolineare la sua vicinanza a questo importantissima associazione che porta avanti con grande dedizione il patrimonio della canzone d'autore.

“Come già dimostrato in passato – ha detto Bissolotti - quando ricoprivo il ruolo di assessore al turismo e cultura del comune di Sanremo, ho sempre considerato la rassegna della Canzone d'Autore un patrimonio culturale non solo per la città di Sanremo ma per l'intero Paese. Continuerò – conclude il candidato di Liguria Popolare-Forza Italia – a sostenere gli amici del Club Tenco”.