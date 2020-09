Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): sgravi fiscali, agevolazioni, innovazione e semplificazione sono gli elementi cardine per lo sviluppo economico del nostro Ponente

Marco Scajola candidato nella lista Cambiamo con Toti Presidente alle prossime elezioni regionali presenta il programma di sviluppo economico che vuole realizzare nel prossimo mandato la lista civica, diretta espressione del Presidente Toti.

“Cambiamo con Toti Presidente vuole essere di supporto a tutte le realtà economiche del territorio, che stanno affrontando un periodo difficile, senza precedenti - afferma Marco Scajola -. Gli elementi principali su cui vogliamo agire sono: gli sgravi fiscali e agevolazioni per chi investe nella propria impresa e crea posti di lavoro in Liguria. Vogliamo creare un Patto di Lavoro con tutti i settori trainanti. La Liguria deve essere 'smart'. Intendiamo nominare un commissario per l’innovazione e la digitalizzazione della nostra nostra regione".

"Infine - termina Scajola - riteniamo sia fondamentale semplificare il ciclo di vita delle imprese, con la creazione di un unico punto di accesso per gli adempimenti delle aziende che aprono ed investono in Liguria".