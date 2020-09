L'Istituto Ruffini Aicardi parte in sicurezza: la nuova dirigente presenta la scuola anti Covid (Foto e video)

Si prospetta un nuovo anno scolastico in sicurezza per gli studenti dell'Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo e Taggia. Lunedì 14 settembre, per salutare gli studenti al loro ritorno in classe dopo il lockdown ci sarà una nuova dirigente scolastico, la dott.ssa Maria Grazia Blanco.

La scuola riparte non senza difficoltà. Sono stati molti gli accorgimenti da applicare per rispettare le linee guida nazionali anti Covid-19. Così tra distanziamento interpersonale, banchi monoposto, mascherine e percorsi separati anche l'Istituto Ruffini Aicardi si farà trovare pronto in tempo per il suono della prima campanella.

Rispettare tutte le misure per la sicurezza quest'anno è stata un'impresa per tutte le scuole a maggior ragione per questa realtà che sotto il suo nome raggruppa gli istituti:

Alberghiero, Agrario, Tecnico Turistico, Servizi Socio Sanitari, Professionale per il Commercio. In totale stiamo parlando di 1080 studenti, la scuola più grande di tutta la provincia di Imperia, a cui si aggiungono l'azienda Agraria e il Convitto.

IL VIDEOSERVIZIO CON L'INTERVISTA ALLA DOTT.SSA BLANCO

Lunedì prossimo, i ragazzi, in ognuno degli istituti, entreranno scaglionati, in base alla classe o al piano, a distanza di 10 minuti gli uni dagli altri. All'interno dovranno seguire percorsi diversificati in base al colore e una volta in aula prima di sedersi bisognerà lavarsi le mani con i dispense di gel igienizzante. Ogni spostamento nella scuola dovrà avvenire indossando la mascherina che, invece, potrà essere tolta una volta seduti al proprio banco.

Il controllo della temperatura verrà effettuato su tutto il personale all'ingresso nell'istituto e si terrà traccia anche di persone esterne all'organico in visita all'Istituto. Non mancheranno anche gli spazi per isolare ragazzi sospetti positivi al Covid-19. In questo caso verrà attuato un protocollo coordinato con la ASL 1.

L'Istituto Ruffini Aicardi dovrà ricorrere alla didattica a distanza per le quarte e una quinta dell'Alberghiero ed anche per una terza dell'Agraria. Si tratta di classi molto numerose dove non era possibile applicare il distanziamento sociale. Quindi gli alunni verranno divisi in due gruppi, uno parteciperà in aula con il docente mentre l'altro seguirà la lezione da casa. I gruppi si alterneranno nel corso delle settimane.

La grande novità di quest'anno è l'apertura del primo lotto di aule dislocate al mercato dei fiori di Valle Armea a Sanremo. 12 classi saranno ricollocate nella nuova sede già da lunedì, il triennio dell'indirizzo socio sanitario e turistico. Inoltre, stando alle ultime previsioni, a gennaio 2021 un secondo lotto verrà consegnato all'Istituto Ruffini Aicardi, permettendo così lo spostamento di ulteriori 8 classi che attualmente occupano i locali dell'Istituto Comprensivo Taggia.

Oltre a questo in ognuno degli Istituti saranno adottati ulteriori accorgimenti. Ad esempio, nei laboratori gli studenti dovranno indossare mascherine FFp2, ci saranno sistemi di areazione ad hoc e i locali verranno igienizzati subito dopo l'uso. Per quanto riguarda l'intervallo, a ogni classe verrà assegnata una postazione all'aperto dove mantenere le distanze interpersonali. La sicurezza passa anche dalla formazione. Un'attività che sta coinvolgendo il personale docente grazie ai corsi con la ASL 1 Imperiese.