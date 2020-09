Come si sta preparando Ventimiglia all'inizio della scuola? L'Assessore Mabel Riolfo "Abbiamo risposto alle richieste" (Video)

Mancano pochi giorni all’inizio delle scuole e Ventimiglia è una delle città che ha deciso di non posticipare l’inizio dell’anno, mantenendo la data del 14 settembre. Come si sta preparando la città di confine all’apertura? “La data di apertura non l’abbiamo stabilita noi e, come Amministrazione – ha detto l’Assessore Mabel Riolfo – abbiamo chiesto una eventuale lettera delle scuole per il rinvio. Una lettera che non è mai arrivata anche per pareri discordanti tra i genitori, che vedono i ragazzi a casa da 8 mesi”.

Ci sono stati lavori, spostamenti di aule. Quanto è stato difficile lavorare a queste problematiche: “E’ stato sicuramente difficilissimo e continua ad esserlo. Ricordo che il 7 luglio abbiamo fatto una riunione con il Sindaco e i dirigenti scolastici, per lavorare per tempo ed essere pronti per settembre. Abbiamo chiesto ai presidi di farci sapere di cosa avevano bisogno ed eventuali nuovi spazi. Abbiamo cercato di ottemperare alle richieste lavorando alacremente ma la situazione non è certo facile”.

Interventi che sono stati eseguiti sul piano strutturale, organizzativo e sanitario per far entrare i ragazzi in classe in tutta sicurezza: “Noi abbiamo la competenza inerente il reperimento delle strutture, sulle indicazioni dei dirigenti scolastici mentre il resto è competenza di Asl e Governo. Il problema grave è quello delle risorse umane: mancano gli insegnanti, i bidelli, chi fa le pulizie e chi dovrà accompagnare i ragazzi in bagno. Una serie di problematiche che l’Amministrazione comunale non potrà risolvere, proprio perché non è sua competenza. Chiediamo al Ministro Azzolina di occuparsi della sicurezza dei nostri ragazzi”.

L’Assessore Riolfo ha anche colto l’occasione per rispondere alle mamme dei ragazzi della scuola di via Roma che, attraverso il nostro giornale, hanno lamentato una serie di problemi al plesso scolastico: “Purtroppo questa campagna elettorale ha portato ad una movimentazione delle mamme, da parte di alcuni esponenti politici contrari al movimento di cui io faccio parte. Chiedo a loro di parlare con i rispettivi rappresentanti, presso i quali io sono sempre stata a disposizione. Mi auguro solo di rimanere tutti tranquilli e di non fare questa campagna elettorale sulla testa dei bambini”.