Bordighera: nuovo parto in ambulanza questa notte, Massimiliano Bassi "Servono risposte immediate per il Saint Charles"

Nuovo parto in ambulanza, questa notte tra Bordighera e Sanremo e, ovviamente nuove polemiche per il problema relativo all’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera.

Fortunatamente il parto è avvenuto senza particolari problemi grazie al fatto che il ‘Punto di Primo Intervento’ del nosocomio bordigotto era aperto e il medico è riuscito a far partorire la puerpera, garantendo la sua buona salute così come il neonato. Ma, come detto, nel comprensorio intemelio ci si chiede che fine farà il ‘Saint Charles’.

Questa volta il dito viene puntato dal Consigliere comunale di opposizione, Massimiliano Bassi: “Questa notte – ci ha detto – e come accaduto in un’altra occasione nei giorni scorsi è andata bene. Ma se non ci fosse stato il medico sarebbe andata allo stesso modo? Siamo in un momento di empasse perché non sappiamo ancora se i privati firmeranno e, pur non volendo fare polemica, vorremmo sapere cosa hanno deciso. Vorremmo sapere se verrà mantenuto il Pronto Soccorso e siamo preoccupati per le insistenti voci, secondo le quali il ‘Punto di Primo Intervento’ rimarrebbe chiuso tra le 20 alle 8 chiuso gira voce”.

“Le problematiche sono sempre più gravi - termina Massimiliano Bassi - per la firma che non arriva e i disagi sono praticamente quotidiani. Fortunatamente, almeno per ora, rimane aperto il Ppi ma i fatti di questa notte confermano eventuali rischi, senza dimenticare che il reparto maternità è a Imperia. Vediamo tanti interventi in questa campagna elettorale per la Regione, ma che tutti si diano una mossa, invece di fare tante parole”.