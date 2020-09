Ventimiglia: la Lega risponde al PD “Vergognosa è la strumentalizzazione sulla scuola per meri fini elettorali”

La Lega di Ventimiglia risponde con una nota al Partito Democratico.

Scrivono dal 'carroccio' ventimigliese: “Come riportato dall’assessore Mabel Riolfo e dall’amministrazione ventimigliese e come sottolineato anche durante le varie riunioni intercorse tra la stessa amministrazione e i dirigenti dei plessi ventimigliesi, il Comune di Ventimiglia ha preparato, in vista della riapertura, gli edifici scolastici in maniera puntuale e precisa per far fronte alle nuove disposizioni sanitarie in materia di contenimento del contagio. L'assessore Riolfo è stata chiara, insieme all'amministrazione, nell’elencare gli innumerevoli lavori svolti alla scuola di Roverino, alla scuola di Nervia, e alla scuola di Ventimiglia alta - di fatto completamente nuova - e nell'attuare le richieste avanzate nel mese di luglio dai dirigenti del plesso di via Roma, tra le quali anche l'acquisto delle tensostrutture per un eventuale utilizzo extra-didattico (laboratori o altro). Come riferito dall'Assessore, anche nell’ultima riunione tenutasi nel plesso di via Roma si era concordato lo spostamento di arredi superflui in modo tale da avere più spazio per gli alunni all'interno delle classi”.