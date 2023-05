Elezioni a Ventimiglia, Scullino "Nostro programma interrotto in modo incomprensibile e inaccettabile"

Chiusura di campagna elettorale a Ventimiglia per Gaetano Scullino. Intorno a lui al point i candidati delle tre liste (Democrazia Cristiana, Scelgo Ventimiglia e Scullino Sindaco).

Il candidato sindaco di Ventimiglia a poche ore dal voto ricorda: "Una campagna gestita con molta preoccupazione. C'è voluto il consiglio di stato per decidere e giudicare il nostro operato favorevole. Qualcuno ha alimentato la comprensione nella speranza di fare a meno di noi nella competizione elettorale. Siamo in gara a disposizione della città".

"Il programma più importante è proseguire quello che è stato volutamente interrotto in modo incomprensibile e inaccettabile. - aggiunge Scullino - Un programma che doveva finire nei prossimi 2 anni e invece dovremo riprenderlo. Primo su tutto è la costruzione della passerella senza se e senza ma. Il progetto pronto è bellissimo e se avrò la fiducia dei ventimigliesi sarà la prima cosa che metterò in moto".

"Mi auguro che venga scelta la passione e l'impegno. I ventimigliesi penso che dovrebbero riconoscermi l'impegno messo in questi anni da sindaco e si vede. Abbiamo fatto isole pedonali, marciapiedi, parcheggi, inaugurato il porto, investimenti nelle frazioni. - conclude - Abbiamo le carte in regole con questa compagine amministrativa di prendere in mano la città, governarla e definire finalmente il vero interesse dei ventimigliesi: più ordine, pulizia e opere pubbliche".