Assegnate tre spiagge libere a Ventimiglia: una va alla società detenuta al 51% dal figlio dell’ex assessore al Demanio

Si è conclusa la pratica del Comune di Ventimiglia per l’affidamento delle tre spiagge libere “Scirocco”, “Libeccio” e “Maestrale”. Gli uffici municipali hanno analizzato le offerte e assegnato gli stabilimenti che ora dovranno prepararsi in vista dell’imminente stagione estiva.

La base di gara, per tutti, era di 698 mila euro riferiti alla durata contrattuale. Il “Maestrale” è andato all’impresa ‘Manam’, il “Libeccio” alla ‘Caffè Cavalieri’ e lo “Scirocco” alla RTI ‘Antigio’ composta dalle società ‘Giorgini’ in qualità di mandataria e ‘An.Ti’ in veste di mandante. Quest’ultima, nello specifico, vede in qualità di socio di maggioranza (al 51%) Lorenzo Voarino, figlio di Tiziana Panetta, attuale candidata sindaco di Ventimiglia ed ex assessore al Demanio del Comune di Frontiera. Il restante 49% della società, invece, è intestato ad Antonella Mercurio che ne è anche amministratore.

Sempre in tema di spiagge libere e assegnazioni, l’amministrazione precedente deliberò l’atto di indirizzo agli uffici comunali per la rinuncia alla concessione demaniale della spiaggia “Libeccio” a seguito di un contenzioso con gli assegnatari del tempo. Spiaggia che ora, al termine della nuova procedura, è stata assegnata alla società ‘Caffè Cavalieri’.