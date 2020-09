Ventimiglia: successo per la Festa alla Bocciofila di Roverino per la Natività di Maria

La tradizionale Festa della Natività di Maria è stata celebrata in allegria alla Bocciofila di Roverino la sera dell'8 settembre, con larga partecipazione di Soci e Simpatizzanti giovani e adulti convenuti nell'accogliente struttura sportiva di Ventimiglia. Assieme alle gradite note musicali del trio diretto dal M° Franco Cocco sono state degustate le specialità della casa, in primis, le celebri "cozze alla Bergaglio". Non sono mancati i passi di danza e la "suspance" per l'estrazione dei bellissimi premi della Lotteria organizzata in collaborazione con la "Fondazione Franco Paganelli". Il Presidente in carica Costante Vallepiano ha ringraziato tutti i presenti e quanti si sono prodigati per il buon esito della serata di buon auspicio per il ritorno alla "normalità".



Nelle foto del prof.Raneri vediamo alcuni momenti della riuscitamanifestazione.