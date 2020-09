Sanremo: oggi la serata finale di “A tavola sul porto vecchio” con piatti tipici e musica dal vivo

Serata finale oggi a Sanremo per la terza edizione di “A tavola sul Porto Vecchio”. L’evento, organizzato dalla Confartigianato e dai locali del primo tratto del lungomare davanti al porto vecchio della città, ha voluto offrire a turisti e residenti tre giornate di divertimento all’insegna del buon cibo accompagnato da musica dal vivo.

Anche oggi, con inizio alle ore 19, davanti ad ognuno dei locali coinvolti (Ristorante delle Palme, Bar Sandy, Ristorante il Molo, Il Dehor del marinario, Bar Max, Bar Portovecchio) saranno serviti in una serie di stand piatti tipici con ricette legate al territorio e alla tradizione, ad un prezzo massimo di 10 euro. Il tratto interessato sarà completamente pedonale ed i piatti potranno essere consumati sui tavoli allestiti lungo la strada osservando il giusto distanziamento di sicurezza.

L’animazione di questa ultima serata, con musica da intrattenimento e non da ballo, sarà affidata agli “On Soul”. La raccomandazione al pubblico è sempre quella di seguire scrupolosamente, come da apposita cartellonistica, tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid-19 previste dalle normative in materia.

Menu (prezzo massimo di ogni piatto 10 euro):



Ristorante delle Palme

Cozze alla Marinara

Calamari & Chips

Moscardini in Guazzetto

Dolci della casa

Bar Sandy

Acciughe Fritte

Brandacujun

Ristorante il Molo

Trofie al pesto

Calamari in guazzetto

Baccalà con cipolla

Sorbetto al limone

Panna cotta al cioccolato e frutti di bosco



Il dehor del marinario

Polpetti alla luciana (in guazzetto di pomodoro e olive)

Polpo, calamari e patate in insalata

Pesce alla ligure

Tiramisù

Bar Max

O sole mio : pane rustico, burrata, pomodoro cuore di bue

No woman no cry : pane da toast, hamburger, pomodoro, insalata bacon, salsa BBQ

Luci a San Siro: pane rustico, salamella, peperoni, cipolla caramellata, salsa a piacere

Fiumi lontani: bagel, salmone, avocado, philadephia

Grazie Roma: piatto con porchetta

Gente di mare: insalata di seppie

Crostata di frutta fresca

Cheese Cake

Bar Portovecchio

Cocktail & aperitivi