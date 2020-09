Lutto nel mondo della musica a Sanremo: è morto Mauro Martini, storico gestore della sala di registrazione 'Monkey Beat'

È morto all'età di 52 anni Mauro Martini, molto conosciuto a Sanremo come titolare della storica sala prove 'Monkey Beat'. Mauro era molto conosciuto nel mondo musicale sanremese, apprezzato come tecnico del suono ma anche come fotografo, moviemaker, musicista e artista. “Il mondo della musica di Sanremo ha perso un pezzo importante della sua storia ed io un grande amico” dice chi lo conosceva.