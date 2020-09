Ventimiglia: prosegue la pulizia sul greto del Roya, terminato anche l'intervento alla passerella 'Squarciafichi' (Foto)

Prosegue senza sosta il lavoro degli operai del Comune di Ventimiglia, insieme a quelli della Docks Lanterna ed alcuni specializzati, per ripulire il greto alla foce del Roya.

Un intervento a tratti certosino, che si estende anche ad alcuni tratti di litorale, spesso preda di clochard e migranti, che sfruttano le zone attigue al fiume e al mare, per allestire bivacchi e anfratti dove trascorrere la notte e, in alcuni casi crearsi anche luoghi dove vivere.

Nella giornata di ieri è stato terminato l’intervento alle pile della passeggiata ‘Squarciafichi’, un'azione di bonifica voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Gaetano Scullino per risolvere diverse problematiche insistenti alla foce del fiume Roya. L’area era infatti interessata da una grave infestazione di ratti ed ora sarà possibile intervenire con una derattizzazione, che non era attuabile per la presenza di folta vegetazione.

Le pile a sostegno della passerella ‘Squarciafichi’ sono state oggetto pulizia integrale visto che, a seguito delle diverse piene dello scorso inverno, si sono depositati e accatastati detriti vegetali e inerti. Se non si fossero rimossi, oltre a determinare un incremento della spinta delle acque sulla struttura, si sarebbe registrata una riduzione delle luci delle arcate.

L’intervento di pulizia prosegue anche sul greto del Roya e, dalle foto, si può vedere la differenza tra il prima e il dopo, sia sotto la ‘Squarciafichi’ che nel resto della zona. L’Amministrazione è intenzionata a non mollare e gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni.