Al 'Centro Pastore' sono aperte le iscrizioni per i corsi di 'Compilazione Buste Paga' e 'Contabilità'

Il Centro Pastore nei prossimi mesi autunnali ripropone i corsi di successo sulla Compilazione Buste Paga e sulla Contabilità (livello base) applicata, della durata di 30 ore ciascuno.

Per lo svolgimento dei suddetti corsi si valuterà, a seconda del numero delle iscrizioni e dell’evolversi dell’emergenza sanitaria COVID-19, la possibilità di svolgerli presso l’aula di informatica del Centro Pastore in Via Delbecchi 32 a Imperia, che garantisce il distanziamento sociale e tutte le dotazioni informatiche necessarie, ma anche da casa, tramite piattaforma web in modalità sincrona, cioè in tempo reale e quindi con la possibilità di interagire con il docente ed i compagni di classe.

Nel caso di svolgimento delle lezioni in modalità online, verrà utilizzata la piattaforma Google impiegando le APP gratuite Gmail, Calendar, Meet e Classroom.

Per frequentare le lezioni online è sufficiente munirsi di:

- un dispositivo informatico (computer)

- un account Google (gratuito);

- una connessione a Internet veloce senza limiti oppure una connessione con sufficiente capienza per seguire le lezioni online;

- un dispositivo multimediale (webcam, microfono e casse) collegato a Internet e con caratteristiche sufficienti per il collegamento e l'interazione con il docente.

I sopracitati corsi permettono a coloro che desiderano acquisire le competenze teoriche e pratiche in materia di contabilità e buste paga di avvalersi di un gestionale ampiamente utilizzato (Team System) dagli Studi Professionali della provincia.

Il Centro Pastore collabora da sempre con aziende e studi professionali segnalando, quando richiesto, i nominativi dei corsisti che si sono dimostratisi più validi durante la formazione.

L’inizio dei Corsi è previsto come segue:

- Contabilità - da ottobre , due giorni alla settimana dalle 16:30 alle 19:00

- Compilazione Buste Paga da novembre , giorni alla settimana dalle 16:30 alle 19:00.

La quota di partecipazione è di € 330,00 (cadauno) comprensiva di dispense e materiale didattico.

Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Centro Pastore (www.centropastore.it), chiamare il numero 0183 -76231 o inviare una mail a info@centropastore.it