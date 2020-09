Golfo dianese nuovamente a secco: altro guasto a Porto Maurizio e tempi incerti, Pilati "Sono inc... nero!" (Foto)

Il golfo dianese rimane a secco, nonostante la riparazione del guasto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sia terminata. Nel corso della notte, infatti, quella che ormai possiamo definire una condotta ‘colabrodo’, ha fatto registrare un altro guasto, sembra ancora più grave di quello di ieri.

Una falla si è verificata, infatti, in via San Lazzaro a Porto Maurizio e gli operai dell’Amat sono nuovamente al lavoro per riparare anche questa situazione. Non ci sono però, allo stato attuale, tempistiche per la ripresa del servizio. Ieri sera sono stati moltissimi i disagi per residenti, turisti e operatori del settore, mentre davanti al Comune di Diano Marina è arrivata un’autobotte. Il Comune della città degli aranci, ed in particolare attraverso l'operato del vicesindaco Cristiano Za Garibaldi, si è adoperato affinchè l’azienda fornisse alla cittadinanza, che conta la presenza anche di molti turisti.

Il guasto alla condotta del Roya 1 a Imperia, ha obbligato alla chiusura dell’acqua a Sanremo in zona Capo Verde, per consentire la riparazione in sicurezza che inizierà tra poco. La fuoriuscita d’acqua, infatti, era di circa 400 litri al secondo e non avrebbe consentito l’intervento.

Per l’interruzione di Capo Verde tutti i Comuni tra Costarainera e Andora rimarranno senz’acqua e, visti i tempi lunghi di ripristino Amaie e Rivieracqua hanno messo a disposizione due autobotti che si sposteranno tra le piazze dei vari comuni per l’approvvigionamento degli utenti.

Si preannuncia una giornata campale per buona parte della nostra provincia che farà i conti nuovamente con i gravi problemi delle condutture dell’acqua, in particolare tra Imperia e il golfo dianese, andando ad intaccare anche il ponente savonese con Andora.

Si leva intanto la protesta degli albergatori, attraverso la voce del presidente di Federalberghi, Americo Pilati: “Sono inc… come una bestia, come tutti gli associati. Sembra proprio che non basti il Coronavirus e non bastino nemmeno i disagi legati alla viabilità sull’autostrada. Ma questo sarebbe nulla perché, tra tutte le ‘chiacchiere’ che fanno gli Amministratori e soprattutto i candidati alle prossime elezioni, non c’è mai un discorso serio su quello che è l’argomento principale, ovvero l’acqua e le sue condutture. Prima di parlare dei massimi sistemi, trattiamo la cosa più importante per vivere, l’acqua mentre ci sembra di essere il terzo mondo. Non ho sentito nessuno, tra Sindaci e candidati di tutti i partiti, assumersi l’onere di parlare del problema che viviamo ogni giorno da anni. Noi non siamo ‘carne da macello’ e ricordo ai nostri Amministratori e ai candidati che abbiamo buona memoria”.