Ventimiglia: troppi cinghiali in città e sul Roya, interrogazione del Consigliere Gabriele Sismondini

Il Consigliere comunale di opposizione a Ventimiglia, Gabriele Sismondini, ha presentato una Interrogazione sulle continue ‘invasioni’ di cinghiali nel centro della città di confine.

“Si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (Sus scrofa) e, la loro frequentazione delle strade, località, frazioni, argine e letto del fiume Roya e affluenti costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione per l’incolumità delle persone”.

Nell’interrogazione Sismondini ha chiesto al Sindaco di “Prendere seriamente in considerazione questo problema intensificando i controlli delle forze dell’ordine e sanzionando chiunque non rispetti le norme vigenti, per la salute e l’incolumità dei cittadini di Ventimiglia”.