Ventimiglia: droga nei vicoli del centro storico, i carabinieri della città alta denunciano uno straniero

Un 23enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri del Comando Stazione di Ventimiglia Alta per spaccio di stupefacenti. I militi, nel pomeriggio di ieri, hanno sorpreso il giovane in Piazzetta Canoniche trovandolo in possesso di 3 involucri in cellophane contenenti rispettivamente una dose di cocaina (0,2 grammi), una dose di hashish da 0,9 grammi e un altro quantitativo sempre di hashish da 18 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione del quale lo straniero ha provato a disfarsi durante un breve tentativo di fuga.

Tutto lo stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro dai militari per le successive analisi. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.