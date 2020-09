Progetto di cantiere scuola-lavoro: avviato un bando per un autista di Scuolabus a Dolceacqua

Il Comune di Dolceacqua ha avviato un progetto di cantiere Scuola-Lavoro per i trasporti scolastici, rivolto a persone disoccupate, denominato ‘Viaggiando In Sicurezza per la scuola’ per l’anno 2020/2021.

Si tratta di un lavoro che si articolerà per cinque giorni settimanali e per un massimo di 20 giorni mensili, per la durata di 8 mesi nell’anno scolastico 2020/2021, secondo turnazione da concordare con l’amministrazione comunale. L'indennità giornaliera è stabilita in 50 euro al giorno, al netto dei contributi di legge.