Ventimiglia: operazione di restyling alle targhe nelle strade delle frazioni, alcune risalivano al dopoguerra (Foto)

E’ in atto da alcuni giorni il lavoro di sostituzione delle targhe della toponomastica cittadina, nelle 18 frazioni di Ventimiglia. L’intervento, voluto dall’Amministrazione comunale frontaliera, è iniziato nella parte alta della città, ma proseguirà in tutte le frazioni, dove le targhe sono ormai obsolete e, alcune di queste, addirittura risalenti al dopoguerra.

Le nuove targhe, che sono smaltate e quindi dureranno più a lungo, riportano anche lo stemma della città. “Non si vedevano più – ha detto il Sindaco Scullino – ed abbiamo deciso quindi di avviare un’opera di restyling per rendere più accattivanti le zone frazionali, anche per i turisti”.

L’intervento è iniziato da località Peidaigo, dove Nico Martinetto (residente della zona), ha dato una grossa mano agli operai, anche per sfalciare i luoghi dove le targhe non erano più visibili. “Oltre ai dipendenti del Comune – ha terminato Scullino – voglio ringraziare Nico per l’impegno che sta mettendo in questa operazione di restyling”.