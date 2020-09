Montalto Carpasio punta su video emozionali ed esperienziali per promuovere il territorio

Un'intenzione importante che arriva in quello che è stato ribattezzato come l'anno dei borghi e dell'entroterra. La consigliera Bignone ha espresso soddisfazione per il numero di presenze in questa estate post lockdown a Montalto Carpasio. I turisti non hanno lesinato con gli apprezzamenti verso i due paesi e ora si guarda a come usare questa base di partenza in chiave futura.



Disponibilità economica permettendo, queste due realtà come iniziato a fare da tempo anche dagli altri borghi della valle Argentina, dovranno spingere sulla promozione del territorio, tra gusto, ambiente, trekking. Aspetti che da tempo giocano sempre più un ruolo determinante per il turismo in Liguria e quindi anche per la sopravvivenza del nostro entroterra.