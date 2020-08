Elezioni regionali: da Imperia Giovanni Toti lancia la squadra di ‘Cambiamo’ e punta il dito contro il Governo “Accanirsi sui frontalieri è assurdo, un lockdown strisciante” (Foto e Video)

Il presidente della Regione Liguria e candidato della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative Giovanni Toti ha presentato, questa sera al Koko Beach, davanti a 400 persone, i candidati della sua lista nella provincia di Imperia.



“In questi 5 anni abbiamo messo in campo tante risorse per l’imperiese - ha dichiarato Giovanni Toti - 22 milioni tra difesa del suolo, riqualificazione urbana, turismo e opere pubbliche infrastrutturali. Abbiamo promosso il nostro territorio, dalla costa all’entroterra, e stiamo cambiando il volto di questa provincia con il waterfront, con le infrastrutture ricostruite, come il ponte di Bevera, con la nuova Passeggiata nel Mare di Imperia, che abbiamo risistemato dopo che la mareggiata del 2018 l’aveva distrutta, ma anche con tutti gli interventi di rigenerazione urbana e con il progetto della pista ciclopedonale, da cui è nata l’idea, che stiamo portando avanti con Lazio e Toscana, di realizzare la ciclovia tirrenica per collegare le tre Regioni. Tanta strada è stata fatta - ha concluso Toti - ma ne abbiamo davanti ancora molta da percorrere, tanti progetti già in cantiere che questo territorio aspetta da tempo e che vogliamo portare a termine”.

Ecco i candidati a Imperia per la Lista Toti Presidente:

Marco Scajola, 50 anni, sposato e padre di tre figli, è assessore regionale uscente all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia, Demanio e Tutela del paesaggio. Psicologo e psicoterapeuta, è impegnato in politica da oltre vent’anni per il suo territorio: nel 1999 viene eletto consigliere del Comune di Imperia, rieletto nel 2004, è stato assessore con delega a Manifestazioni, Turismo e Sport, Impianti sportivi e manutenzione, Comunicazione, Rapporti con enti ed associazioni. Riconfermato in Consiglio Comunale nel 2009, è stato vicesindaco con delega a Turismo, Manifestazioni, Cultura, Sport, Comunicazione, Rapporti con enti e associazioni. Eletto per la prima volta in Consiglio Regionale nel 2010 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Commissione Pari Opportunità.

Serena Burgo, 47 anni, di Sanremo, sposata e mamma di due figli, è laureata in scienze infermieristiche e Ostetriche all’Università di Genova. Ha conseguito poi due master in management e organizzazione nelle Pubbliche amministrazioni e di coordinamento delle professioni sanitarie. Dal 1996 al 2009 ha lavorato come infermiera in Chirurgia e Unità Coronarica all’ospedale di Sanremo. Dal 2009 è stata coordinatrice infermieristica al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, servizio 118 provinciale e attualmente in Gastroenterologia.

Chiara Cerri, 42 anni, residente a Taggia, è sposata, mamma di una bambina e avvocato. Esercita la professione da libera professionista dal 2009, nel 2017, alla sua prima esperienza politica, viene eletta in consiglio comunale a Taggia dove è vicesindaco, assessore allo Sviluppo Economico, Finanziamento e Partenariato e dal 2018 è anche assessore al Bilancio.

Maurizio Morabito, 51 anni, una figlia, di Bordighera per anni ha lavorato come agente immobiliare e nel 2014 è stato eletto nel Comune di Camporosso dove è stato rieletto anche nel 2019 e ricopre il ruolo di vicesindaco.

Nel pomeriggio Giovanni Toti è intervenuto anche con una diretta su Facebook da Sanremo per fare il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria. Il presidente si è scagliato contro l’idea di fare i tamponi a tutti coloro che passano il confine.

La diretta di Giovanni Toti